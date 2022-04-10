新北市新莊宏匯廣場傳出有員工確診，宏匯廣場指出，內部員工清明連假期間赴外縣市住宿旅遊確診，即刻內外環境全面清潔消毒。（宏匯廣場提供）

新北市新莊宏匯廣場傳出有員工確診，宏匯廣場指出，內部員工清明連假期間赴外縣市住宿旅遊確診，即刻內外環境全面清潔消毒。（宏匯廣場提供）

新北市新莊宏匯廣場傳出有員工確診，宏匯廣場指出，內部員工清明連假期間赴外縣市住宿旅遊確診，即刻內外環境全面清潔消毒，繼續嚴格落實佩戴口罩、勤洗手、健康監測，並自4月11日起啟動人員分流上班。

宏匯廣場指出，內部同仁4月5日至4月7日連續休假3天，期間赴外縣市住宿旅遊，因收到衛生機關簡訊通知有與確診者足跡重疊，4月9日上班後身體略感不適即主動到職安室快篩並前往醫療院所PCR檢測，今（10日）證實為陽性。

宏匯廣場已即刻執行商場內外環境全面清潔消毒、全體同仁自主快篩全部陰性，感染同仁所屬部門全員即日起居家隔離14天，繼續嚴格落實佩戴口罩、勤洗手、健康監測。並自4／11起啟動人員分流上班，遵照衛生主管機關指示進行後續各項防疫工作。

宏匯廣場已全面調查確認，確診同仁連續休假後返回公司上班的時間不到兩天，與商場營業專櫃、餐廳美食街無任何接觸；工作期間均有嚴格落實全程佩戴口罩。 同仁已完整接種疫苗保護的情形下目前症狀輕微，正依衛生主管機關指引進行隔離照護中。

宏匯廣場表示，針對此案，因此案例尚未立案，足跡尚在疫調中，將以中央疾管署公告為主。