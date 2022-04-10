高雄67歲宋姓男子趁年邁失智又重聽的姑姑側臥面牆睡覺時，強逼看護的女菲傭摸自己下體。一審判1年4月。高雄高分院認為菲傭身上無傷，不可能在老婦床上被侵犯，日前駁回檢方上訴，可上訴。（本報資料照片／袁庭堯高雄傳真）

高雄67歲宋姓男子趁年邁失智又重聽的姑姑側臥面牆睡覺時，強逼看護的女菲傭摸自己下體。一審判1年4月。高雄高分院認為菲傭身上無傷，不可能在老婦床上被侵犯，日前駁回檢方上訴，可上訴。（本報資料照片／袁庭堯高雄傳真）

高雄67歲宋姓男子趁年邁失智又重聽的姑姑側臥面牆睡覺時，趁機熊抱、壓制看護的女菲傭，還說「沒關係，沒有老婆」逼對方摸自己下體。一審依強制猥褻罪判宋男1年4月，檢方認為宋男是「強制性交未遂」、不滿上訴，高雄高分院駁回上訴，可上訴。

2019年7月某晚，家住東港的宋男騎機車經過姑姑家門口，看見年邁的二姑姑獨自一人坐在門口，不見菲傭看護，便進到二姑姑家中、叫醒正在一樓臥房睡覺的菲傭。睡前，宋男還與菲傭一同合力將二姑姑扶回房內休息，老人家沒多久就睡著。

沒想到，宋男仗著二姑姑失智、重聽又面牆睡覺之際，竟然起色心，趁著菲傭打開電風扇時，從後方直接熊抱。菲傭嚇個半死，立刻掙脫宋男的手跌坐在床邊，宋男竟直接撲上前，用兩腿膝蓋夾住菲傭的雙手，一手壓制菲傭、一手直接伸進菲傭裙底內褲內，還將手指插入陰道。

菲傭拼命掙扎，宋男竟說「沒關係，沒有老婆」，還脫下自己的長褲和內褲，抓住菲傭的手摸自己下體。菲傭用盡氣力抵抗，甚至把宋男推出家門後反鎖，嚇得躲回床上發抖，當下趕緊向一名網友求援說「He hug and kiss me and touch my pussy （中譯：他抱我、親我而且還摸我的陰部）」，網友還安慰她「The more scared you are the more he likes it the more he wants to have sex with you （妳愈恐懼，他愈喜歡，他更想跟妳發生性行為）」，最後協助菲傭報警處理。

宋男到案後矢口否認犯行，強調當天只是和菲傭一起把姑姑扶回房內休息，停留數分鐘後就離去，菲傭誣賴他是因為「怕自己沒有工作」。宋男律師也辯護，宋男不可能在姑姑面前侵犯菲傭。且根據菲傭與網友的對話，與警方偵訊筆錄內容有出入，「沒有老婆」一語也不能證明犯行。宋男家人也指證菲傭事發後並無害怕的樣子，根本就是嫌老人家麻煩、不想繼續照顧才故意這樣說。

菲傭指控，當天她被侵犯了近5分鐘，宋男「有用力摳，所以我覺得有一點痛」。事後經醫師診斷，有創傷壓力症候群，出現情緒低落想哭、失眠、做噩夢、容易被驚嚇等情形，需要靠安眠藥入睡。

一審法官認為菲傭在警詢及法庭上均能敘述清楚的被害細節，無陷害毫無恩怨的宋男致重罪的可能及必要。加上被侵犯之事不名譽，不至於自損名節，審酌數名網友證詞及診所診斷證明，依強制猥褻罪判宋男1年4月。

檢方認為該案屬「強制性交未遂」，不該以「強制猥褻罪」輕判，不服上訴。二審高雄高分院認為，宋男若真的大膽侵犯菲傭，不可能不驚動一旁睡覺的老婦。若菲傭真遭強暴侵犯，身上也不可能完全沒有紅腫瘀血的傷害，加上此案只有菲傭的單邊指控，原審認事用法均無違誤，量刑亦屬妥當，應予維持，最後駁回上訴，維持原判。