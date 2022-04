高雄67歲宋姓男子趁年邁失智又重聽的姑姑側臥面牆睡覺時,強逼看護的女菲傭摸自己下體。一審判1年4月。高雄高分院認為菲傭身上無傷,不可能在老婦床上被侵犯,日前駁回檢方上訴,可上訴。(本報資料照片/袁庭堯高雄傳真)

高雄67歲宋姓男子趁年邁失智又重聽的姑姑側臥面牆睡覺時,強逼看護的女菲傭摸自己下體。一審判1年4月。高雄高分院認為菲傭身上無傷,不可能在老婦床上被侵犯,日前駁回檢方上訴,可上訴。(本報資料照片/袁庭堯高雄傳真)

高雄67歲宋姓男子趁年邁失智又重聽的姑姑側臥面牆睡覺時,趁機熊抱、壓制看護的女菲傭,還說「沒關係,沒有老婆」逼對方摸自己下體。一審依強制猥褻罪判宋男1年4月,檢方認為宋男是「強制性交未遂」、不滿上訴,高雄高分院駁回上訴,可上訴。

2019年7月某晚,家住東港的宋男騎機車經過姑姑家門口,看見年邁的二姑姑獨自一人坐在門口,不見菲傭看護,便進到二姑姑家中、叫醒正在一樓臥房睡覺的菲傭。睡前,宋男還與菲傭一同合力將二姑姑扶回房內休息,老人家沒多久就睡著。

沒想到,宋男仗著二姑姑失智、重聽又面牆睡覺之際,竟然起色心,趁著菲傭打開電風扇時,從後方直接熊抱。菲傭嚇個半死,立刻掙脫宋男的手跌坐在床邊,宋男竟直接撲上前,用兩腿膝蓋夾住菲傭的雙手,一手壓制菲傭、一手直接伸進菲傭裙底內褲內,還將手指插入陰道。

菲傭拼命掙扎,宋男竟說「沒關係,沒有老婆」,還脫下自己的長褲和內褲,抓住菲傭的手摸自己下體。菲傭用盡氣力抵抗,甚至把宋男推出家門後反鎖,嚇得躲回床上發抖,當下趕緊向一名網友求援說「He hug and kiss me and touch my pussy (中譯:他抱我、親我而且還摸我的陰部)」,網友還安慰她「The more scared you are the more he likes it the more he wants to have sex with you (妳愈恐懼,他愈喜歡,他更想跟妳發生性行為)」,最後協助菲傭報警處理。

宋男到案後矢口否認犯行,強調當天只是和菲傭一起把姑姑扶回房內休息,停留數分鐘後就離去,菲傭誣賴他是因為「怕自己沒有工作」。宋男律師也辯護,宋男不可能在姑姑面前侵犯菲傭。且根據菲傭與網友的對話,與警方偵訊筆錄內容有出入,「沒有老婆」一語也不能證明犯行。宋男家人也指證菲傭事發後並無害怕的樣子,根本就是嫌老人家麻煩、不想繼續照顧才故意這樣說。

菲傭指控,當天她被侵犯了近5分鐘,宋男「有用力摳,所以我覺得有一點痛」。事後經醫師診斷,有創傷壓力症候群,出現情緒低落想哭、失眠、做噩夢、容易被驚嚇等情形,需要靠安眠藥入睡。

一審法官認為菲傭在警詢及法庭上均能敘述清楚的被害細節,無陷害毫無恩怨的宋男致重罪的可能及必要。加上被侵犯之事不名譽,不至於自損名節,審酌數名網友證詞及診所診斷證明,依強制猥褻罪判宋男1年4月。

檢方認為該案屬「強制性交未遂」,不該以「強制猥褻罪」輕判,不服上訴。二審高雄高分院認為,宋男若真的大膽侵犯菲傭,不可能不驚動一旁睡覺的老婦。若菲傭真遭強暴侵犯,身上也不可能完全沒有紅腫瘀血的傷害,加上此案只有菲傭的單邊指控,原審認事用法均無違誤,量刑亦屬妥當,應予維持,最後駁回上訴,維持原判。