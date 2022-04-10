已確定競選連任的嘉義縣長翁章梁，10日在立委蔡易餘邀請下，首度到台南為蔡易餘子弟兵王宣貿助選，並站上宣傳車到新營區、鹽水掃街，親自拿麥克風為王宣傳拉票。

翁章梁與台南可說十分有緣，過去曾擔任過民進黨台南縣黨部執行長，參選過國民大會代表。翁章梁說，他31歲時受到台南鄉親的支持，所以今天特別回來向當時選區的好朋友問好，推薦新人王宣貿。

翁章梁說，王是立委蔡易餘服務處主任，在選舉時也替我拿麥克風，大家對他讚譽有加，覺得這個年輕人親切，服務有原則，無法幫忙的也一定會解釋清楚，是蔡易餘訓練出來，非常好的民意代表儲備人選，希望鄉親接到民調電話，唯一支持王宣貿。

參加民進黨台南第一選區黨內初選的擬參選人王宣貿近期話題不斷，日前才與民進黨第七選區擬參選人黃肇輝都找台中第二選區立委林靜儀來站台，大咖站台增加聲量，黃肇輝下周也將再找高雄立委趙天麟來助陣。