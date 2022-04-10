中醫師公會全聯會開辦花東地區巡迴醫療，至今20年服務超過231萬人次。圖／中醫師公會全聯會提供

偏鄉、離島就醫不便，資源不足，尤其本島幅員最大的花東地區，醫療資源相對不足，因此民眾平均餘命遠低於全國平均值3歲。中醫師公會全聯會連續多年，鼓勵醫師前往東部進行巡迴醫療，盼增加東部中醫治療的可近性。

中醫巡迴醫療從2003年開辦至今已經20年，而花東地區是台灣幅員廣大，醫療資源相對不足，中醫師公會全聯會因此大力支援花東巡迴醫療，使用占比為24％，每周巡迴116個醫療資源不足鄉鎮，289個巡迴點，共有408位醫師及435位工作團隊加入巡迴醫療團，服務35萬7391人次民眾，開辦至今已服務超過231萬人次。

中醫師公會全聯會理事長柯富揚日前前往花蓮中醫醫療資源不足地區舉辦「花蓮巡迴醫療訪視活動」，訪視於2018年獎勵開業的大正中醫診所，於壽豐鄉服務當地民眾，接著參訪由花蓮慈濟醫院兼任主治醫師吳欣潔于花蓮市開業等中醫診所。最後參訪花蓮慈濟醫院中醫部，中醫急診、中西整合醫療病房，特色是西醫住院中醫會診，雙主治醫師照顧病患及日間照護。

柯富揚表示，由於健保醫療資源不足改善方案，鼓勵開業，將20年前無中醫鄉人囗佔155萬，降至目前的72萬8533人，尤其巡迴醫療50歲以上就醫人口占率78.98％，可見中老年人是最大的受益者。

柯富揚表示，花蓮是一狹長的縣，不管山地和偏鄉、路程多遙遠，都有中醫巡迴醫療的蹤跡，愛在偏鄉，一直都是中醫的使命。