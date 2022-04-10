台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎9日行經彰化時，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂跟警方爆發多起衝突，41歲本土劇女星張懷媗目睹一切，指控警方毆打未成年、向民眾噴辣椒水等，引發熱議。今（10日）張懷媗再發7點聲明護航白狼，強調接轎和抬轎都是同一群人，因警方不讓抬轎與接轎人會合才爆發衝突，絕無搶轎的行為。

張懷媗昨（9日）在臉書PO與白狼的合照並高興地直呼：「敬愛的白狼總裁」，難掩首次參加遶境的喜悅，未料當日晚間出現突發事件，張懷媗上傳多段影像紀錄衝突過程，強調張安樂在場什麼都沒做為何要扭曲他，發文控訴：「孩子們急著接轎警察居然直接動手，畫面上很清楚看到警方把人往後推，然後向群眾噴灑辣椒水，警察怎會直接毆打未成年的孩子？小妹妹被打到昏厥、腦震盪、身有傷，小弟弟直接被警察壓到旁邊瘋狂電擊」，且警方還持槍指著2個孩子，在旁目睹一切的張懷媗都被嚇到發抖，護駕的好心情全沒。而彰化警方當晚逮捕共6名滋事份子，全依公共秩序維護法管束，後續將依妨礙公務偵辦，並傳喚「白狼」張安樂到案，查明有無涉嫌教唆煽惑他人犯罪，嚴正執法。

今（10日）下午，張懷媗再更新臉書發布7點聲明，呼籲外界不要扭曲張安樂本人，「張總裁是一位虔誠的信徒，每年都會出席。至於那些不認識的人甚至其他群體鬧事打架，這都很不應該也不在我認同的範圍內」；至於搶轎一說，張懷媗表示接轎的人都有申請也有名牌與貼紙，管制區內的抬轎人已從顏清標人馬接手媽祖神轎，而管制區外的另一群人要二次轉手接轎，「因為抬轎與接轎的本是同一批人馬，只因警方不讓抬轎與接轎人會合所以產生衝突。並非『搶轎』一說。」

張懷媗同時澄清沒說過「帶領一群未成年抬轎」， 也替2個認識的孩子聲援：「他們跟著父母去參加活動，在人群中被警方過度執法，這點我實在看不下去，如果是你們的孩子你們不難過心疼嗎？」另外，外界質疑未成年沒接種三劑疫苗怎能參加遶境，張懷媗坦言確實不知有無打滿，但最心疼的還是被施暴的女孩，「那位女孩因受到毆打重擊，嚴重驚嚇到精神狀態不穩定，她的恐懼與反應我真的心疼與不捨，所以分享畫面給粉絲們看，事實是否警方不當使用槍械靜待司法調查與釐清，我只希望她的恐懼能快平息。」