黃新皓（右二）每年都在土庫設站為大甲媽祖及信眾服務、發放福食。（圖／北源玄都玉京提供）

黃新皓（右三）每年都號召熱心信徒一起在土庫設站為大甲媽祖及信眾服務、發放福食。（圖／北源玄都玉京提供）

黃新皓（右）與大甲鎮瀾宮董事長顏清標合影。（圖／北源玄都玉京提供）

黃新皓、林暉閔、郭宇宸、林煒傑日前一起接受《娛樂超skr》訪問。（民視提供）

黃新皓、林暉閔、郭宇宸、林煒傑日前一起接受《娛樂超skr》訪問。（民視提供）

大甲媽祖鑾轎8日深夜起駕，展開9天8夜的遶境行程，有「最帥乩童」稱號的黃新皓，從出生到成長過程都與大甲媽祖很有緣，雖然近期仍忙於類耽美劇《基因決定我愛你》的宣傳行程，但年年都會參與遶境活動為信徒打齋、發福食的他，今年也不會缺席，黃新皓透露，與家裡的3間宮廟北源玄都玉京金義殿、主㫖道院及㫖元殿，以及他創立的主㫖童心會，已準備好12日會照例在媽祖遶境回程的土庫站為神明及信徒服務。

黃新皓的父母都有通靈體質，家裡經營宮廟為神明服務數十年，他自己也是帶著天命出生，他說，媽媽當年在生了姊姊4、5年後都沒有再懷孕，擔心無法傳宗接代，聽說大甲媽祖很靈驗，於是在媽祖遶境時虔誠跪在神轎前，祈求媽祖幫助她順利懷孕生子，且從那一年開始發放福食，「結果媽媽當年就懷孕了，而且我在媽媽肚子裡待了15個月才出生」。31年來，每年媽祖遶境時，家人都會號召信徒一起回到他出生的雲林土庫，有錢出錢有力出力貢獻服務、參與盛事。

他說雖然媽媽60多歲年紀大了，但報恩的事不能斷，他就接下來繼續做，也自己帶了一批年輕人成立公益團體主㫖童心會，除了捐助流浪狗飼料、幫助老人院，也做淨灘活動，之後也會規劃不一樣的公益活動。

黃新皓坦言自己從小就很喜歡「女神」們，總覺得王母娘娘、媽祖都給他很多溫暖、慈悲的感覺，問他是否曾與女神們有過特殊感應？他說，最真實的感應就是為了報恩，他感應要去北港請一尊媽祖回來，雖然家裡本來就有大甲媽祖的分靈，但去年又去北港朝天宮請了一尊，「而且很難得的是，北港朝天宮有認證，幫我這個媽祖創立聖號，取名建童媽祖，剛好跟我想要的平易近人的媽祖的感覺不謀而合」。

他表示，相較於往年發福食活動都很熱鬧盛大，大家會一起洗切各種水果，例如切鳳梨、洗番茄、挖芭樂籽，今年因為疫情相對比較「無聊」，會準備肉粽、涼麵、草仔粿、水，盡量準備盒裝、包著塑膠袋，比較衛生安全。

民視《娛樂超skr》主持人小路及阿甘日前也訪問《基因決定我愛你》的主演黃新皓、林暉閔、郭宇宸、林煒傑，他們除了分享拍片花絮、進行默契大考驗，還玩近距離的「基因決定我貼你」遊戲，分成兩組把貼紙貼在身上，讓另一位矇眼用嘴巴把貼紙撕掉，過程中看到對方都直搗私密處，讓觀眾看得臉紅心跳，但尺度過於猛烈，嚇到工作人員出面關切，一度停機。

黃新皓表示，之前因演出《新台灣奇案》上過《娛樂超skr》，沒想到第二次受訪，節目尺度變這麼大，而且這麼有趣。應主持人阿甘要求，黃新皓用當時《新台灣奇案》角色「胡李送」的獨特福州腔口音向林暉閔告白，說完讓全場歡聲雷動。《基因決定我愛你》戲劇一播出就登上日本樂天Rakutan TV的第一名，演員群強調後面劇情更勁爆，值得期待。