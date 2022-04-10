中部地區第一座大型展覽場地「台中國際會展中心」，2019年3月開工，目前施工進度已達42％，台中市府建設局宣布，第一期主體工程展覽棟預計6月可上梁，為加緊趕工，決定採一、二期同步施工，二期工程10日開工，兩期經費約74億多元，力拚2025年啟用。

台中國際會展中心從規畫到興建，歷經多次招標、流標與變更設計，延宕20年，台中市長盧秀燕上任後拍板，2019年3月第一期工程開工。建設局指出，目前實際工程進度約42％，與預計進度差不多，施工單位正持續進行整體地上、地下結構體工程。

國際會展中心位於西屯區中央公園北側，為地下2層、地上5層設計，基地面積7公頃多，規畫總樓地板總面積約13萬平方公尺，內設國際級會議廳與展覽場；該建築以「TREE GATE」大樹之門為入口意象，設計概念則是以一棵大樹在公園草坪上、搖曳著枝幹。

建設局長陳大田指出，第一期主體工程展覽棟經費約58億元、今年6月將上梁；第二期工程經費約16.87億元，10日開工，工程項目包括建築物內部裝修、衛浴設備、照明設備、空壓及空調系統、機電工程等，預計2023年9月主體工程將可完成。

陳大田強調，會展中心當時因預算關係分為一、二期工程，昨天二期工程動工後，承包廠商將協力合作，透過一、二期併行施作的方式盼加速完工期程，未來預計提供2360個展覽攤位、2200席大型國際會議廳，將可帶動中部軟體、科學及工業園區發展，提升台中的產業能見度。