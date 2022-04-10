桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園足跡也有酒店！桃園10日新增45例本土個案，市府也公布36處足跡，包括位於桃園火車站前的中國城經典酒店，2日晚間11點到隔日清晨2點，另有Xpark、大江、Costco南崁店、台茂、統領百貨、高爾夫球場等。

新聞處長詹賀舜表示，10日公布桃園個案25156、25496、25584、25844、25921、25936、25956、26217、26441、26545、26596、26670、26672、26986、27068、27078、27080、27081公共場所足跡，包括：3月31日晚間曾至桃園區慈光街「全家桃園慈愛店」；3月31日及4月2日曾至蘆竹區南崁路「Costco桃園南崁店」；4月1日下午曾至龍潭區中原路「全家龍潭高原店」；4月1日、4月4日及4月5日皆曾至桃園區中正五街「環球生活事業奇美營業所」。

4月2日中午曾至蘆竹區南崁路「台茂購物中心」、龍潭區民豐一街「手信霧隱城」，晚間曾至桃園區中正路「原燒桃園統領店」及「統領百貨」、桃園區復興路「中國城經典酒店」；4月3日上午曾至大園區春德路「麥味登青埔新光店」、中壢區春德路「Xpark」，中午曾至中壢區春德路「瓦城泰國料理桃園新光影城店」及「Cold Stone酷聖石冰淇淋青埔門市」，下午曾至桃園區中正路「桃園展演中心」，晚間曾至中壢區民權路「躲迷藏Hide-N-Seek Tiki Bar」、桃園區三民路「麥當勞桃園三民店」。

4月4日下午曾至蘆竹區南山北路「桃園永漢高爾夫球場」、大溪區員林路「麥當勞大溪員林店」、中壢區春德路「桃園青埔新光影城」，晚間曾至八德區長興路「八德興仁花園夜市」、桃園區中正路「遠傳電信桃園中正直營店」、中壢區中央西路「大夜市牛排」、桃園區中華路「墊腳石文具百貨廣場桃園中華店」、桃園區中正路「桃園民光藥局」。

4月5日中午曾至桃園區中正路「托斯卡尼尼義大利餐廳桃園店」、桃園區力行路「7-11龍行門市」，下午曾至龍潭區中正路「全聯龍潭三林門市」、桃園區同德十一街「空氣概念桃園三館」，晚間曾至中壢區興仁路「萊爾富中壢元氣店」。

4月6日下午曾至中壢區大仁二街「Aniki阿尼基美式餐廳中壢店」、中壢區民族路「陳記媽媽便當」，晚間曾至中壢區中園路「大江國際購物中心」、「藏壽司中壢大江店」。4月7日凌晨曾至中壢區實踐路「中原桌遊社」，下午曾至中壢區環中東路「麥當勞中壢環中東二店」。4月8日晚間曾至龍潭區民有一街「石門山溫泉會館」。

桃園10日新增45例本土個案，有12例是居隔期間採檢確診、17例是與外縣市確診者接觸或有相關旅遊史衍生個案、12例是職場及校園接觸相關，共計41例，皆有明確感染源；另有4例感染源尚待釐清。