天后張惠妹重返台北小巨蛋開唱，事前為了防震避免民怨，一樓地面全部用木板架高，並鋪上地毯力求減低噪音聲量，但仍造成附近多處房屋震動；松山區中華里里長游吉興夫婦為此率約20名居民前往北市府靜坐並絕食抗議，里長太太還激動到下跪陳情。對此，律師林智群在臉書分析指出說，嫌惡設施在購屋時已經有價格補償的話，「那你還可以要求排除侵害嗎？」，一句話突破爭議盲點，引來超過千人按讚。

林智群律師今(10日)在臉書發文，針對張惠妹小巨蛋演唱會「人為地震」這件事仍遭到附近居民投訴抱怨；他說，之前上過一門課「法律經濟分析」，講到一些概念蠻有趣的，老師提到一個案例，就是你買了一個房子，附近有嫌惡設施（比如焚化爐），「那你住進去之後，可以要求焚化爐遷走嗎？」

他分析表示：「如果以法律觀點來看，現在有一個侵害在持續中，我可以要求排除，（法院不一定會准，因為你的權利不能無限上綱）但以經濟學角度來看，你這個房子，如果沒焚化爐在旁邊，價格會高200萬元，因為有焚化爐在旁邊，你買房子時，省了200萬元，那你承受的不利益（焚化爐），其實在買賣過程中，已經補償你了，那你還可以要求排除侵害嗎？」

林智群律師小結語說，有些事情，如果加上其他思考角度，會有不一樣的風景跟視野。網友也迴響熱烈：「先來後到的問題，是住戶先入住？還是小巨蛋先完工啟用？還有小巨蛋“使用”時的方式與造成的週邊影響，住戶當初可能亦有考慮未到之處吧！」、「以前是台北市立棒球場，吵鬧震動程度絕對遠勝現在的小巨蛋」、「房價會因為附近有小巨蛋而漲價，所以我希望家裡附近有這個設施，但是不能辦演唱會 ？？這樣解釋合理嗎 ？」、「這是法律觀，很多寶只管自己」、「不管啦 ! 我省的是我的能力， 我被侵害的一定要加倍還我啦」，引1,600多讚及眾多討論。