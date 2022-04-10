香港第5波疫情未止，香港特首林鄭月娥今（10日）表示，確診個案呈下降趨勢，疫情平隱未見反彈，她預告，本周將會公布三項逐步放寬措施，包括復課、社交距離，以及歸還被徵用作隔離設施的公屋。

港府今繼續召開抗疫記者會，林鄭月娥在會上表示，全香港學校在復活節後將能夠分階段復課，對未接種疫苗的學生是否要每天進行快篩已有一定的規劃，將會在本周初期宣布復課的詳情。

而有關放寬社交距離措施，林鄭月娥表示，將會在數日後公布措施的細節，另外本周也會公布關於被徵用為隔離設施的近6000個公屋，歸還的時間點。

對於有人認為學校應採取疫苗通行證，她表示，港府持不同看法，認為回校上學對學生的心理健康和成長發展極為重要，也不忍心讓3成多沒有接種疫苗的學生眼白白看著同學回校上課，自己卻只能在家上網課，因此，港府將做好風險管理工作，以學生的利益為依歸，包括必須讓中學文憑考試開考，也不會輕易再停課。

被問及如何挽回香港作為國際航空樞紐的地位，林鄭月娥表示，分客運和貨運兩方面，一直以來對貨運的影響都不大，會繼續努力維護。不過，在客運方面因涉及人流，外防輸入措施上一定會對客運造成影響，希望疫情回落後可以改善。