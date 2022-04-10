媽祖繞境活動起跑，于美人接受專訪分享於繞境活動中的親身經歷。

大甲鎮瀾宮於(8)日深夜展開9天8夜遶境之旅，身兼台灣媽祖聯誼會秘書長的藝人于美人特別接受專訪，並分享親身經歷的神蹟，曾經在某次遶境活動上，請出「風雨免朝旗」揮3下，頭上密布的烏雲裂開，打下一道陽光，讓繞境活動的大陣仗人馬，免受沿途下雨淋濕之苦。

「碰！碰！碰！」大甲媽祖在（8）日深夜展開9天8夜遶境之旅，大批信眾恭送媽祖出城，大甲街道萬人空巷，熱鬧非凡；大甲鎮瀾宮今年遵守中央防疫中心規定，打滿3劑疫苗才能進廟內，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董鄭銘坤與親民黨主席宋楚瑜、藝人于美人、台中副市長陳子敬等人一同恭請媽祖上轎。

媽祖繞境活動起跑，于美人接受專訪分享於繞境活動中的親身經歷。（翻攝中時新聞網影片）

身兼台灣媽祖聯誼會秘書長的藝人于美人特別接受《中時新聞網》專訪，她在專訪表示，參與多年大甲媽繞境，對她來說就是儀式感很重的宗教活動，每年都要完成這重要的儀式，她也分享自身見證媽祖的神蹟。

藝人于美人表示在民國100年時，辦了一場300尊太子行經台3線的繞境活動，活動中也邀請媽祖廟，卻被內行人向提點「要請媽祖，人這麼多又沿途下雨，繞境過程會很煩人喔」，因此，內行人建議她要請「風雨免朝旗」。

媽祖繞境活動起跑，于美人接受專訪分享於繞境活動中的親身經歷。（翻攝中時新聞網影片）

她也解釋由於媽祖是「海神」，風雨都會迎接祂，所以，媽祖經過的地方都會下雨，她也提到媽祖繞境通常都在清明節前後到5月間，這段期間就是大地、農田需要雨水滋潤的時候，因此媽祖又叫做「雨水媽」。

因此，這場繞境活動，于美人便交代工作人員要請「風雨免朝旗」與神轎同行，免得沿路下雨，豈料，當她一踏出廟門到了廟宇的牌樓前，見天空灰暗，似乎將要下雨，她看了神轎內沒有「風雨免朝旗」，趕緊請工作人員回廟中請出來，後來工作人員拿著「風雨免朝旗」大喊「旗子來了」，她笑稱很戲劇化。

媽祖繞境活動起跑，于美人接受專訪分享於繞境活動中的親身經歷。（翻攝中時新聞網影片）

于美人拿到旗子後，便對烏雲密布的天空大喊「風雨免朝」並揮動3下旗子，沒想到，一道陽光打下來，烏雲裂開，一旁的「毆吉桑」則向她透露，揮動1次旗子就是10萬兵馬，她揮了3次請了30萬兵馬，虧她是要請多少兵將，讓她覺得有點不好意思。

于美人也表示，有時候信眾不知道如何對神明表達自己的誠心，所以會有信眾朝「自苦」的方式表達誠心，她也分享朋友曾向她說，「人生不如意，十之八九，你不找麻煩，麻煩會找你」，所以她這位朋友每年都會趁這時期先自找麻煩「苦其心志，勞其筋骨」，每一年都是心志的磨練與鍛煉，在走的過程中，都是在跟宗教對話，每個人都有不同的感受。

媽祖繞境活動起跑，于美人接受專訪分享於繞境活動中的親身經歷。（翻攝中時新聞網影片）

大甲媽遶境行程，9日駐駕彰化市南瑤宮，10日西螺鎮福興宮，11、12日新港鄉奉天宮，13日西螺鎮福興宮，14日北斗鎮奠安宮，15日彰化市天后宮，16日駐駕清水區朝興宮，17日晚間回駕鎮瀾宮。

★民間習俗請勿盡信