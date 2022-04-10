警方立即在失火現場附近盤查到涉嫌縱火的男子。（翻攝畫面）

易姓男子被依公共危險罪嫌送辦。（翻攝畫面）

易姓男子靠近捷運站外的自行車，接著自行車上雜物就起火燃燒。（翻攝畫面）

警方立即在失火現場附近盤查到涉嫌縱火的男子。（翻攝畫面）

易姓男子被依公共危險罪嫌送辦。（翻攝畫面）

易姓男大生10日凌晨在台北市花博園區餐廳喝酒後，疑似酒醉想抽菸，竟用打火機點燃圓山捷運站外停放的2輛自行車旁雜物，導致自行車失火。捷運站值班人員發現後立即以滅火器撲滅並報案，中山警分局於附近巡邏，不久便逮捕渾身酒氣涉嫌縱火的男大生，依公共危險罪嫌送辦。

中山分局圓山派出所10日04時30分許接獲報案，稱圓山捷運站2號出口前火警，警方趕往現場發現2輛自行車有明顯濃煙及火勢，經調閱監視器，鎖定易姓男子涉嫌縱火，旋即於附近巡邏查找犯嫌，不久便於案發地附近發現該名涉嫌縱火的易姓男子，遂將其逮捕帶返所偵辦。

警方獲報抵達現場後，捷運站務人員已先以滅火器撲滅火勢，經調閱監視器鎖定易姓男子涉嫌以打火機點燃自行車上雜物釀成火勢後徒步離開現場，所幸站務人員及早發現並將火勢撲滅沒有造成更大的災害。

警方於周遭巡邏發現涉嫌縱火的易姓男子距離火災地點僅一個路口，遂立即將其逮捕帶返所偵辦，全案將依公共危險罪移送地檢署偵辦。

21歲易姓男大生告訴警方，他凌晨在花博園區的餐廳和朋友聚會喝酒，酒醉後想走回士林區住處，在玉門街、庫倫街61巷口、捷運站出口外時，他想抽菸，不久自行車上的雜物就失火，否認縱火。但監視器拍下他點火燒雜物畫面，訊後依公共危險罪嫌移送。

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