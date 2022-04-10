新竹縣新豐鄉仰德高中校園群聚擴大，全校採檢結果有2名學生確診，全校停課到18日，19日復課。衛生局對確診個案進行相關疫調及採檢後，教育局10日公布有學生染疫的學校停課時間。

竹北市成功國中1名學生確診，確診學生班級從8到17日，停課10天，18日復課。匡列該班級和課後補習班師生65人居隔並採檢，結果全數陰性。極上塾成功分校補習班因成功國中學生確診個案，該班即日起停課至16日。

紐約幼兒園1名幼生確診（預計明天中央確認後公布），目前正在進行確認匡列對象，初步匡列該班15人及老師進行居隔，確診學生班級及另一班級，共2班從9日到18日停課。

湖口鄉新湖國小1名學生確診（為仰德校園群聚中案27518的小孩，預計明天中央確認後公布），確診者該班9到18日停課10天。弘承補習班因新湖國小確診個案，該班9到18日停課10天，其餘班級11日預防性停課1天。

因考量案27518有其他3名孩子也就讀新湖國小，相對風險較高，11日全校預防性停課1天，規畫11日上午由竹東榮民醫院進駐校園，進行全校採檢，預計將採檢2155名師生。

新埔鎮新埔國小1名學生的親戚確診，該班11日預防性停課1天。邱傅補習班因新埔國小學生親戚確診因素，11日預防性停課1天。竹東鎮立幼兒園因1幼生同住家人被匡列 ，基於風險考量，11日該班級預防性停課1天。