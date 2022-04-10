俄烏戰爭之下，已被疫情擾亂的晶片供應再次成為關注焦點。媒體傳出美國尋求同韓國、日本、台灣等構建晶片供應鏈，以降低對中國的依賴，但據稱韓國政府表示無法完全接受。美媒近日引述韓國熟悉晶片產業的經濟專家表示，媒體的報導有些誇張，韓國政府至今尚未就此表態拒絕，雙方仍在溝通。

《美國之音》指出，日媒《日經亞洲》月初報導，美日將邀請東盟國家參加防止晶片等戰略物資供應鏈框架，以降低在經濟上對中國的依賴，預計美國還將鼓勵韓國加入。去年秋天美國已就建立半導體供應工作小組與日本、韓國接觸，當時有建議認為也應邀請台灣參與。

日媒的報導不久引起韓方回應，韓國《首爾經濟》引述業界和政府消息人士稱，美方向韓方提議建立「Chip4」晶片供應鏈路聯盟，日本、台灣也收到了相同提議。這一提議包含建立「半導體壁壘」、將中國排除在全球供應鏈之外的用意，不過預計韓國政府和企業「很難接受」。

熟悉韓半導體業的韓國國立釜慶大學中國學系教授徐暢培對《美國之音》表示，媒體的報導存在誇張成分，韓國並未做出拒絕的表態，目前雙方仍持續溝通。而且企業在這個問題的角色很重要，政府過快做出決定並不合適。韓國產業通商資源部對上述消息回應稱，由於兩國之間的協議，無法予以確認。

從外部來看，美國在亞洲地區的夥伴日本、韓國、台灣均為重要的半導體產業基地，若三方與擁有晶片製造源頭技術的美國建立晶片同盟，不僅可建立起幾乎覆蓋全產業、穩定可靠的外部供應鏈，還能對正以舉國體制發展半導體產業的中國形成遏制。

根據美國半導體行業協會今年初的一份報告，2020年中國晶片銷售額在全球市場中占比為9%，排名第5，超過台灣，與日本、歐盟的差距也縮小至1個百分點。在一定前提下，2024年中國所占份額將達到17.4%，僅次於美國和韓國。

徐暢培教授還指出，韓國在半導體供應鏈上並不完全依賴中國，此前還拒絕了中國政府關於技術合作的提議。因此「關於韓國半導體企業扮演的角色，與其認為它們偏向美國或者中國，更應該從市場角度來看待」。對於韓國半導體行業而言，中國和美國分別代表著現在和未來，重要性不相上下。

據韓國產業通商資源部的數據，中國目前仍是韓國半導體行業重要的生產基地和出口對象國，年出口量佔韓國晶片出口60%。不過，韓國仁川國立大學商學院教授洪起用也表示，隨著近期中國經商環境的惡化、地緣政治風險等因素，未來韓國企業的業務重心或逐步轉向美國，是韓國著力佈局的未來生產基地和市場。

報導說，由於涉及企業和經濟利益，徐暢培預計韓國新政府在晶片同盟問題上將繼續維持目前的態度。相較文在寅政府，尹錫悅政府更為親美，會對與美國的合作投以更大關注。不過這僅是表達姿態，或是會有更進一步合作，還有待觀察。