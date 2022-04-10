大甲媽祖神轎今（10日）下午5點多從西螺大橋抵達雲林縣，雲林縣長張麗善率領多名縣府一級主管接轎，戴斗笠者是顏清標。（周麗蘭攝）

今年人山人海信徒中有一群穿螢光背心的警察特別顯眼，他們眼觀四方耳聽八方，避免發生信徒搶轎或口角。（周麗蘭攝）

大甲媽祖神轎今（10日）下午5點多從西螺大橋抵達雲林縣，雲林縣長張麗善率領多名縣府一級主管接轎，今年信徒仍然多但比去年少，行進的速度也快了許多，媽祖神轎一整晚將在西螺鎮上遶境，駐駕福興宮休息至凌晨零點再起轎。

雖然疫情升溫，西螺鎮民仍熱情準備餐點提供香客食用，下午4點多西螺大橋頭已擠滿人潮，縣長張麗善、縣議員廖偉晴、吳蕙蘭、李明哲、游淑雲、廖秋萍等人在舞台上歡迎來自各地的信徒。

往年從彰化溪州鄉進入西螺大橋後會龜速前進，到西螺端至少要傍晚六點，甚至七點才會到，今年五點半多張麗善率縣府一級主管到大橋內迎接，隨後與大甲鎮瀾宮董事長顏清標一同扶轎。

今年在人山人海信徒中有一群穿螢光背心的警察特別顯眼，他們眼觀四方耳聽八方，避免發生信徒搶轎或口角。縣議員李明哲表示，大甲媽祖到西螺遶境從未發生搶轎事件，信徒只很單純，只想摸轎、扶轎。