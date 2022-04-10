男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》除了豪華的導師陣容，Ella陳嘉樺、坤達、周湯豪、田一德，還邀請到姐妹節目《菱格世代DD52》的助教陳漢典擔任助力導師，他一改綜藝節目裡的詼諧風趣，與海王星合作自己的經典歌曲〈先不要〉呈現「帥」與「騷」的面貌，他對待舞台的高度認真與嚴肅更是令人對他刮目相看。

陳漢典此次以助力導師身分與選手們合作，展現超強舞蹈實力，在這次的合作舞台上，陳漢典光是在排練階段就和舞蹈老師不斷溝通，精心調整4、5個版本，就是希望能夠呈現出充滿帥氣風格的〈先不要〉。

陳漢典強調自己在大學時候是熱舞社社長，還曾獲得舞蹈大賽亞軍，「 我可是平時有在做有氧、慢跑保持體力，每週也會大跳舞2、3次 」，這次和海王星選手合作，他還特別加強舞蹈難度，提醒選手們的每個動作要精準出力，表情卻要呈現要跳不跳的玩味態度，向鏡頭放電勾走觀眾的目光，在用力與放鬆間抓取平衡，「跳完真的會很喘欸！但重點是觀眾看不出來喔！」

這次合作舞台，陳漢典需要在海王星的10位選手中選出代表上場表演的人選，他坦言能夠左右上台機會很有壓力，他也拿出專業的角度點名海王星中的周子翔與范范很有舞台魅力，「他們眼神懂得和鏡頭說話，能留住觀眾的目光。我從他們眼中有看見企圖心，10個人各有特色，都很優秀！」對於首次合作的海王星滿是稱讚。《原子少年ATOM BOYZ》自4月17日起每周日晚間8點於TVBS歡樂台播出；4月22日起每周五晚間10點於中視播出。