P.LEAGUE+高雄鋼鐵人10日作客出戰桃園領航猿，洋將班尼特大爆發，肆虐領航猿的禁區，攻下本季新高的39分，另抓19籃板是致勝功臣，加上周儀翔再度扮演「第四節先生」，單節投進4顆三分球、獨拿14分，全場攻下24分，帶領鋼鐵人在客場以107比102擊敗領航猿，終止近期的3連敗。

周儀翔表示，上禮拜表現不太理想，透過這禮拜的練球進行調整，在場上繼續做自己該做的事，第4節的連續三分球，讓他可以把壓力釋放，感覺蠻開心的。高雄鋼鐵人本場比賽之前與領航猿交手3次，1勝2敗居下風，這場比賽是鋼鐵人首度到桃園巨蛋比賽。

首節班尼特在中距離頻頻得手，不畏身高差距，單打對手貝索維奇，首節火力全開，攻下14分，抓下5個籃板，聯手陳又瑋數度切入禁區拿分，首節鋼鐵人以28比18取得10分領先。鋼鐵人在第2節延續首節攻勢，班尼特持續撕裂對手防線，在中距離跳投取分，自己帶球在罰球線內一步起跳的飛身灌籃，將差距拉開至16分，接著靠著周儀翔的三分球，雙方差距來到本場比賽最高的17分。

前役拿下大三元的洋將布朗，在第二節找到外線手感，連續飆進三顆三分球，加上終場結束前助攻給班尼特，讓班尼特秀出招牌的大猩猩灌籃，半場結束鋼鐵人以57比45，領先12分。下半場開始，鋼鐵人遇到一陣亂流，靠著布朗與班尼特的幾次小組配合，讓班尼特持續撕裂領航猿的禁區，加上外線發揮，以及陳又瑋切入與單打拿分，鋼鐵人打完前3節取得76比71領先。

第4節開始，領航猿掌握幾波攻勢，將差距縮小至兩分，周儀翔適時挺身而出，單節投進4顆三分球，進帳14分，加上小將盧哲毅、藍少甫在關鍵時刻連續投進三分球，鋼鐵人在第4節的三分球命中率高達5成，讓鋼鐵人帶走這場勝利。

鋼鐵人的本土三巨頭「三缺一(呂政儒照顧次子缺陣)」，周儀翔攻下24分、7籃板、5助攻，陳又瑋攻下17分、傳出7助攻，致勝功臣班尼特攻下本季新高的39分、抓下19籃板，布朗15分、7助攻。代總教練洪啟超表示，這場比賽在被追分的時候，球員都能穩住、沒有慌張，從防守下功夫，盧哲毅、藍少甫關鍵時候投進三分球，全隊團結拿下這場勝利，他希望之後能持續，繼續贏球。