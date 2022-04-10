綠營宜蘭市長黨內初選電話民調，在11日晚間6點至10點半進行，由前縣議員賴瑞鼎與政治素人游國連(左1)的教師對決，12日將公布民調結果。（本報資料照）

綠營宜蘭市長黨內初選電話民調，在11日晚間6點至10點半進行，由前縣議員賴瑞鼎與政治素人游國連的教師對決，12日將公布民調結果；羅東鎮長黨內初選結果9日出爐，由前副縣長黃適超代表民進黨出征，對決尋求連任的國民黨吳秋齡。

現任宜蘭市長江聰淵2任屆滿，將轉戰縣長選局；游國連與賴瑞鼎直至9日都還穿梭在宜蘭市大街小巷拜票，懇請鄉親支持，爭取選票；民進黨團在今日下午2時通知2位參選人，黨內初選民調的日期為11日，12日將以民調公司調查的結果為依據，決定推選誰代表民進黨參選宜蘭市長。