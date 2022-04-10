綠營宜蘭市長11日黨內初選民調 賴瑞鼎、游國連誰會勝出 18:172022/04/10 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 綠營宜蘭市長黨內初選電話民調，在11日晚間6點至10點半進行，由前縣議員賴瑞鼎（右2）與政治素人游國連的教師對決，12日將公布民調結果。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 綠營宜蘭市長黨內初選電話民調，在11日晚間6點至10點半進行，由前縣議員賴瑞鼎與政治素人游國連(左1)的教師對決，12日將公布民調結果。（本報資料照） 綠營宜蘭市長黨內初選電話民調，在11日晚間6點至10點半進行，由前縣議員賴瑞鼎與政治素人游國連的教師對決，12日將公布民調結果；羅東鎮長黨內初選結果9日出爐，由前副縣長黃適超代表民進黨出征，對決尋求連任的國民黨吳秋齡。 現任宜蘭市長江聰淵2任屆滿，將轉戰縣長選局；游國連與賴瑞鼎直至9日都還穿梭在宜蘭市大街小巷拜票，懇請鄉親支持，爭取選票；民進黨團在今日下午2時通知2位參選人，黨內初選民調的日期為11日，12日將以民調公司調查的結果為依據，決定推選誰代表民進黨參選宜蘭市長。 #宜蘭市長 #賴瑞鼎 #游國連 #宜蘭 #綠營 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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