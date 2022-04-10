1996年播出的歷史古裝劇《宰相劉羅鍋》，劉墉與和珅鬥智鬥勇，成就了觀眾心中的不朽神劇。時隔26年，「劉羅鍋」這個角色再次被搬上螢幕，《劉墉追案》由何冰、白冰、李乃文、曹征、黃海冰等實力派演員領銜主演。

「老戲骨」何冰從《大宋提刑官》、《情滿四合院》到《白鹿原》等多部經典之作，此次在《劉墉追案》中，何冰展現在喜劇表演方面的能力，親切感十足的他，一開口標準的山東方言將觀眾帶入劇情中。何冰飾演的清代名臣劉墉，奉旨查案，卻被捲入波譎雲詭的政治陰謀中，劉墉一行人抽絲剝繭，在一次次險境中絕地求生，最終破解謎案、為民除害。

而在《劉墉追案》中，飾演劉墉夫人的白冰，此次演出與自己性格大相逕庭的刁蠻格格，她坦言：「一直很欣賞何老師，沒想到首次合作就成為＂夫妻＂，還能在劇中一直欺負他」。問起如何詮釋“刁蠻格格”？在開拍前，何老師還特別叮囑她：「千萬不要按格格去演，身份是別人給你的，自己不要覺得高高在上。」

由何冰、白冰領銜主演的古裝探案輕喜劇《劉墉追案》，因假聖旨的案子，劉墉被乾隆欽點前往山東查案，看似毫無相關的案件，背後卻有著千絲萬縷的關係。劉墉憑藉自己的聰明才智，化解無數危機及殺身之禍。《劉墉追案》將於緯來育樂台4／11(一)晚間8點首播。