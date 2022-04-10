2017年2月蝶戀花遊覽車翻覆造成33死11傷慘劇，莊姓、卓姓男子向蝶戀花負責人周比蒼表示，可為周氏父子擋家屬、媒體，提供人身安全保護，事後向周氏父子索討「保護費」10萬元，揚言不給錢就不讓周子離開，台北地院依恐嚇取財罪判莊男徒刑10月、卓男徒刑8月。可上訴。

判決指出，2017年2月13日晚間，蝶戀花遊覽車在國道高速公路翻車，造成33死11傷事故，曾經營旅遊業的莊男，透過友人向負責人周比蒼表示可提供人力保護周氏父子人身安全，並協助隔離媒體、家屬接近，獲周氏父子同意，2017年2月17日，周氏父子在北市天成飯店舉行記者會時，莊、卓男現身協助周氏父子到場及離席。

同年8月，士林地檢署調查後認定事故主因是司機康育薰超速，但他已死亡，蝶戀花負責人周比蒼父子涉犯業務過失致死罪嫌不足，將全案處分不起訴，莊男以商討報酬為由，邀周子到萬華區的茶館碰面，周子一到場，就被3、4名男子圍住，要求他付10萬元酬勞，否則不准離開，周子嚇得連忙致電父親求助。

周比蒼聞訊後，隨即請林姓友人趕往現場，先給莊男5萬元營救兒子，莊男並將其中3萬元分給卓男。莊男翌日再到林男的工廠拿餘款5萬元。案經基隆市警察局報請北檢偵查起訴。