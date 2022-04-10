桃園市長選舉將在年底舉行，國民黨人選仍未定，台北市議員羅智強宣布投入戰局，立委呂玉玲、魯明哲、萬美玲也被點名；民進黨黨內定調不急著亮牌，最遲6月底前決定人選；民眾黨則是黨秘書長謝立功、立委賴香伶兩人搶出線。最新網路民調針對「無論藍綠最後派出誰參選桃園，您覺得最後勝選的會是哪個政黨？」有40.99 %的網友認為，藍營有可能翻轉勝選；27.65 %網友則認為，綠營會拿下桃園。

網路媒體《NOWnews》針對「無論藍綠最後派出誰參選桃園，您覺得最後勝選的會是哪個政黨？」進行網路投票，投票時間為4月6日至10日，截至10日晚間6時，有40.99%的網友認為藍營有基本盤，這次有可能翻轉勝選；27.65%則認為綠營有執政優勢，會拿下桃園；15.63%的網友認為這次桃園選情太不明確，完全無法判斷勝負；7.82%認為人民厭倦藍綠相爭，第三勢力有機會奪權；7.91%的網友則表示不知道/沒意見。

另外，該民調也問到「您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？」有74.48%的網友表示支持，19.05%表示不支持，還有6.48%的網友表示不知道/沒意見。

該民調還針對「外傳羅智強可能脫離國民黨參選，他也已表態會支持黨內結果。如果最後國民黨不是派羅出征桃園，您認為他最後會做出什麼決定？」進行調查，有59.71%的網友認為，羅智強會信守承諾，支持其他候選人；16.67%的網友則認為，羅智強會不守承諾，找理由堅持參戰；12.38%認為，不會脫黨參選，但也低調不助選；11.24%的網友則表示不知道/沒意見。

至於「國民黨除了羅智強，您認為目前潛在人選當中，誰更適合代表國民黨參選桃園市長呢？」有67.68%的網友表示不知道/沒意見，魯明哲則有20.97%的網友支持，萬美玲為7.34%，呂玉玲4.00%。