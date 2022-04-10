通膨走升情勢下，黃金理當是最好的抗通膨＋避險的資產配置，然而3月間黃金價格先因俄烏戰事快速衝上2,052美元/盎司，之後又快速下跌到1919美元/盎司，近一個月來都在1,950～1,920美元/盎司之間小幅徘徊，外銀財富管理、外資交易商最新分析原因，一來是部位較大的國際客戶一直在出售黃金，換得資金轉進另類投資；一來是美元仍在走升波、聯準會啟動升息循環，黃金價值和美元指數向來呈現逆相關，因此壓低近期金價。

惟，金融業主管認為，美歐的通膨壓力仍將持續上升，具通膨避險的黃金還是持續受到青睞，黃金價格在1,900美元附近將有較強的底部支撐。

瑞士商Degussa黃金交易業者表示，2020年春季疫情全球大流行開始，法人、中實戶買家對實體黃金的需求一直很高，2021年底慢慢回到正常水準，需求有所下降。俄烏戰爭刺激了人們對黃金的興趣，但購買者主要來自個別投資人，法人機構投資者並沒有大幅增加部位，簡單說，儘管發生了高通膨和俄烏戰爭，黃金的價格並沒有真正上漲，近3、4個月裡，部位較大的客戶還一直在出售黃金，部份理由是許多投資者認為黃金不再具有20年前的避風港角色。

星展銀行財富管理指出，對於面臨美國威脅制裁的國家，黃金是一個非常有效的避險資產。值得注意的是，2014年以來，俄羅斯的黃金儲備超過了美國公債，新興市場國家近年來會在政治局勢趨於緊張時，以黃金作為貨幣多元化的工具，像2022年以來，全球黃金ETF呈現流入就是一例。

星展財富管理分析，在升息的環境下，沒有利息收益的黃金，相對價值通常較為便宜，而且相較於美國S&P500指數本益比，黃金並不像另類資產來的吸引人。雖然如此，星展團隊認為，相對其他通膨資產，黃金的價值遭到低估，整體而言，黃金的合理價格約2,200美元/盎司，這個價位也是渣打銀行財富管理估測的今年期間合理價位。瑞士商Degussa則評估，在接下來的12個月中，黃金價格將保持穩定在2,000美元左右。

富蘭克林證券投顧指出，觀察近日黃金與油價走勢相當同步，顯示黃金可能會持續受俄烏地緣政治局勢所牽動，若俄烏戰事再次升級惡化，避險需求將持續湧向黃金，進而推升金價，但如果情勢持續出現緩和，則避險需求消退可能讓黃金回檔。

「即使如此，預計黃金也不會出現大幅回調」，富蘭克林證券投顧認為，仍可能會繼續維持強勢一段時間，高通膨會延續到2022年中旬，甚至到2022年中下旬都會維持在高檔水準，將有助持續支撐黃金，預計黃金在1,900美元附近將有較強的支撐，1,900美元價位也大約是2021年來巨大底部的頸線位置，投資人可在黃金回落至1,900美元附近時分批承接布局。