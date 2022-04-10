高雄市某小學傳出有學生確診、11日起全校停課，家長抱怨沒有地方和人手協助托育。市長陳其邁強調，現階段停課標準全按照中央流行疫情指揮中心指示，正研議更適宜的方式，未來一、兩天會說明。

教育局表示，高市目前有2校、20班停課，居家隔離879人、自主健康管理2393人。教育局針對疫情設立「校園關懷防疫專線」，在居隔期間有相關問題歡迎直接詢問，相關人員會主動關懷學生致贈卡片和禮物。

陳其邁指出，主要感染是在課輔班，孩子被感染後回歸不同學校、不同班級。學校達一定風險就全校停課，確診同學班齊匡列隔離，其他班級停課、自己健康管理。

有低年級家長投訴，周六晚間才接到學校下周要停課的消息，一時間難覓安親班或托育單位協助。為了配合視訊教學，家裡還需安裝網路，一時間也來不及申辦。現在只能求助長輩，或協調另一半請假，但對工作也造成困擾。

陳其邁強調，有關班級停課或學校整校停課，現階段仍按照中央流行疫情指揮中心公布標準，但市府正與中央研議一個較可能的方案，控制風險同時不影響學生就學權益，這一、兩天會對外說明。