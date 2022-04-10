女星梁佑南（原藝名：梁又南）過去曾當選佳樂小姐第6名，前幾年她戲劇作品不少，演出過《大時代》、《生死接線員》、《風水世家》，女兒方琦也是明星。今年初梁佑南除了休息之外就是上通告，幾乎沒有戲劇作品推出，在影劇圈銷聲匿跡一段時間；昨(9)日她突然現身台北地方法院，並放話：「敢告我？老梁跟你拼了」，真相揭曉讓粉絲歡樂一笑，IG近況也曝光了她保養得宜的容貌與身材。

梁佑南昨(9)日突然在社群發文，地點還打卡在台北地方法院，只見她長波浪捲髮外型秀麗，顏值不輸往昔的瓜子臉卻眼神犀利，身穿海藍色外套內搭粉藍襯衫；頭上字牌還寫著「當事人休息區」，彷彿一場切身相關的官非就要上演，她寫道：「敢告我？老梁跟你拚了，試試看！」。

此話一出驚呆網友，不少人著急地問：「怎麼了？」、「誰告你？誰那麼白目亂告人，反告對方誣告」、「哪一個吃了熊心豹子膽」，不過這則發文其實不是反映梁佑南的真實生活；有細心的粉絲已經看出端倪，笑回：「姐，這是拍戲吧！」、「在拍戲吧」；其他人則被她凍齡美貌電了一下，說：「美魔女午安，加油」、「姐真漂亮迷人」、「漂亮小姊姊」、「氣質很不錯」。

原來近日梁佑南加入劇組，接拍了明(2023)年將上檔的新戲《搜尋者》；而這則公然「被提告」的爆料事件，也是因為故事劇情所需，梁佑南隨後也秀出跟劇本的合照，一派輕鬆寫意開懷的展顏笑容，要粉絲不用擔心，她發的狀態只是說她在拍戲而已。