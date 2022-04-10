新冠檢測防疫需求未歇，普生（4117）、金萬林（6645）營運活絡推進。普生東南亞訂單需求穩定，還有斯里蘭卡、中東等區域新訂貢獻；旗下GB COVID-19 Ag POCT新型冠狀病毒抗原快篩試劑，除有歐盟體外診斷（CE-IVD）醫療器材標誌並完成註冊，居家型抗原快篩試劑產品已通過台灣衛福部專案製造申請，可即時支援台灣防疫能量，也將拓展東南亞地區並爭取大型標案機會。

金萬林今年營運連三個月創歷年同期新高，第一季營收年增44.59％；其中，新冠病毒檢測試劑與快篩試劑維持穩定出貨，3月試劑與相關儀器設備營收比重逾兩成。近期國內疫情再度升溫，檢測試劑與快篩試劑出貨大增，段時間，新冠病毒試劑需求、檢測服務將將再持續拉升。

普生表示，旗下GB COVID-19 Ag POCT新型冠狀病毒抗原快篩試劑檢測僅需10～15分鐘的反應時間，即可準確檢測採集樣本是否感染新冠肺炎病毒，檢測準確率更是超過九成以上。除深化旗下新冠肺炎相關產品銷售及擴大全球經銷布局，並同步拓展液態活檢、CDMO（委託開發及生產）等業務發展。

金萬林檢測試劑、代理設備、精準癌症檢測服務三大業務穩定發展。伴隨新冠病毒、癌症檢測試劑出貨大幅提升，3月、第一季營收齊創同期新高，首季營收年增44.59％，獲利貢獻可期。

金萬林表示，癌症檢測試劑與新冠病毒檢測試劑已是公司重要營收來源，尤其新冠肺炎疫情帶動分子檢測需求，也加速推動精準醫療發展，預期今年癌症檢測相關試劑與檢測服務，對營收、獲利貢獻將大幅提升。

金萬林精準醫療分子檢測實驗室以次世代定序（NGS）技術獲TFDA認證列冊登錄實驗室開發檢測與服務（LDTs）後，陸續與各大醫療院所簽約合作，導入自有品牌癌症基因檢測，效益已開始顯現；3月癌症檢測試劑營收比達兩成以上。一旦NGS癌症檢測納入健保給付，將可立即提供服務。