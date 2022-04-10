瑞典國會「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Aberg）（右二）與外交部政務次長曾厚仁（右一）雙方以手肘互碰方式取代握手。（陳麒全攝）

瑞典籍「歐洲議會」議員魏莫斯（Charlie Weimers）與外交部政務次長曾厚仁（右一）雙方以手肘互碰方式取代握手。（陳麒全攝）

「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」10日下午搭機抵台，訪問團成員並未發表談話，僅在下機後向採訪記者揮手致意與團體合影，隨後由外交部人員帶領禮遇通關，也會在飯店完成入境採檢作業。

「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」由瑞典國會「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Aberg）與瑞典籍「歐洲議會」議員魏莫斯（Charlie Weimers）共同擔任團長，於10日至14日期間走訪台灣。

外交部由政務次長曾厚仁代表前往D5登機門外接機，訪問團成員下機後，在登機門外雙方以手肘互碰方式取代握手，歐柏莉與魏莫斯並未發表談話，僅向採訪記者揮手致意並接受合影，一行人隨後由外交部人員引導禮遇通關，入境後直接前往飯店，並在飯店內完成入境採檢作業。

訪團成員包括瑞典國會副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）、瑞典國會議員謝必揚（Bjorn Soder）、艾勒斯（Lars Adaktusson）、魏馬可（Markus Wiechel）、艾索菲（Ann-Sofie Alm）、普拉斯（Lars Puss）、柯艾森（Alexander Christiansson），以及歐洲議會相關黨團政策顧問等共11人。