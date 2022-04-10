新北中信特攻9日在主場面對桃園雲豹打出一場精彩勝利，也締造單場的分、單節得分兩項聯盟新猷，10日主場迎戰高雄全家海神，首節就面臨苦戰，最終以92比123、31分之差吞敗，總教練李逸驊表示，此役雖然落敗，但也讓球隊將前一場賽事獲勝的狂熱心態消一下，學到不要打得太驕傲、太急躁。

特攻9日對雲豹寫下紀錄之夜，主力後衛林韋翰加入球隊後首度在新莊體育館主場出賽，傳出破聯盟本土單場新高的16次助攻，率隊139比121大勝雲豹，同場中信特攻總分139分及第4節單節46分，雙雙締造聯盟本季新猷，漂亮終結近期3連敗低潮，可惜10日未能延續氣勢擒下海神，雙方本季交手特攻1勝5敗居下風。

特攻教頭李逸驊賽後表示：「這場也是蠻好的球賽，可以讓球隊把狂熱心態消一下，不至於太驕傲。球員此役想要將分數盡快追回來，心態上較急躁，進攻上多流於運球單打獨鬥，或是不合理的出手，比賽中也常透過暫停想把球員拉回來，之後季後賽場場見真章，如果無法冷靜下來，可能會打得更辛苦。」

中信特攻主力阿巴西因為和新冠肺炎確診者足跡重疊，被匡列居家隔離中，本周2場主場賽事無緣參與，海神教頭喬伊斯說道：「特攻是我們很尊敬的球隊，賽前對他們做了很多作戰準備，雖然特攻少了阿巴西，但我們也有傷兵，很高興球隊有其他球員跳出來，讓球隊帶走勝利。」