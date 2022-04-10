富邦悍將10日與統一獅的比賽，主審好球帶成為一大焦點，富邦總教練丘昌榮因抗議好球帶遭驅逐出場，雙方打者不時對好球帶搖頭苦笑，陳鏞基就直言，此役主審好球帶跟過去比賽落差滿大，「好在比分差比較大，就笑一下，還是要趕快調整面對接下來的打席。」

對於今天主審好球帶雙方球員都有些情緒，林岳平賽後表示，其實雙方都差不多，也沒有想要抗議，「這是沒辦法挑戰的東西，只是比較擔心古林的情緒，希望他在場上不要起伏太大，也擔心他的控球，如果失控會很難找回節奏。」

今天開轟幫助球隊縮小分差的陳鏞基，在比賽後段也碰上與主審好球帶不同調的情況，他只能搖搖頭苦笑。他說：「還好分數有拉開，遇到就笑了一下，因為好壞球抗議也沒用，還是要面對接下來的打席。」但他也直言今天的好球帶跟之前的比賽的確有點落差。

古林睿煬則表示，主要是還是要看裁判判決，投手只能盡可能進攻好球帶，他怎麼判我們沒辦法決定，但他也坦言，因為與主審好球帶認知有落差加上天氣熱，讓他一度感到煩躁，也有不好的情緒跑出來，「這部分是之後需要再調整的，不能再這樣子。」