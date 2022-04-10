北港武德宮昨（9日）發生陣頭開打事件，大甲媽祖今（10日）下午5點多進入雲林縣西螺鎮，在神轎進入雲林前，雲林地檢署檢察長洪家原下午2點召集縣警局長李謀旺及各分局長舉行專責會議，他指示雲林地檢責定重大專股檢察官指揮，惡性重大者就聲押。

雲林縣警局今日派駐500名警力在西螺大橋頭嚴陣以待，員警也關注記者的動向以迅速掌握輿情。

雲林地檢署今天下午在大甲媽祖進入縣境前，召集縣警局長李謀旺及各分局長舉行專責會議，要求警方嚴懲聚眾鬥毆，強化治安作為。

洪家原指示縣警局主管們，盤點轄區各宮廟遶境及進香活動，路線流程及各帶隊人員名單與交通工具；做好警民互動，與各宮廟建立聯繫窗口，並事先了解監視錄影設備位置角度。

洪家原表示，發生聚眾鬥毆事件時，應落實即時通報，即時快打壓制，轄區6個分局分由3位主任率專責檢察官專管，必要時檢察官進駐分局和重點派出所，以利即時諮詢與處置。

他強調，雲林地檢署已責定重大專股檢察官指揮，對惡性重大或有反覆實施之虞者聲請羈押，以避免案件再度發生。