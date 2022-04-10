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烏克蘭副總理韋列舒克(Iryna Vereshchuk) 在 Telegram 上宣布，烏克蘭南部和東部已經商定出9條疏散走廊，其中包括戰況最慘烈的馬立波(Mariupol)，非戰鬥人民可以趁此機會逃離。頓內次克地區的人道走廊從馬立波到札波羅熱，不過，這條路沒有大眾交通工具，只有私家車。

別爾江斯克(Berdyansk)、托克馬克(Tokmak)和安赫德(Energodar)到扎波羅熱地區的另外三個走廊，有公共汽車也有私人交通工具。

韋列舒克說，在盧甘斯克地區有5條走廊，分別是北頓內次克(Severodonetsk)、利斯坎斯科(Lysychansk)、波帕斯納亞(Popasna)、戈爾斯科耶(Hirske)和魯別日諾耶(Rubizhne)，都通住爾丘姆斯克(Bakhmut)。

其實，原本協議的是十條走廊，然而南部城市梅利托波爾(Melitopol)沒有談成。

一般認為，頓巴斯地區將會有激烈戰鬥，要是能撤離更多的平民，也就能減少一些平民傷亡。