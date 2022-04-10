球迷拿毛巾為胡金龍應援。（陳怡誠攝）

今年改披獅袍的胡金龍10日「回娘家」，相隔658天再度在新莊棒球場出賽，首打席站上打擊區時富邦悍將球迷給予熱情掌聲，也有球迷舉著他在富邦的應援毛巾為他加油，也讓他賽後直呼：「很感動。」

胡金龍上次在新莊球場出賽已是2020年6月21日，相隔658天再度回到熟悉的新莊球場，胡金龍賽前表示自己沒有特別情緒起伏，「平常心而已，就是比賽而已，不要再說什麼復仇者聯盟，沒有要復仇。」

他今天擔任先發左外野手、打第5棒，2局上首次上場打擊時，富邦球迷給予熱情掌聲，胡金龍說：「上去（新莊球場）打擊是熟悉的感覺，我有聽到球迷鼓掌，真的很感動。」

由於獅隊外野接連出現傷兵，也讓胡金龍之後可能必須要更常上場守備，今天他在打擊部分4打數1安打貢獻2打點，守備則是守了6局，只有2次守備機會。

胡金龍笑著說：「這應該大概2年來第1次守備，現在有點累，雖然只有2次守備機會，但太忙也不好。」他也提到，在林安可、蘇智傑等主力接連受傷，外野傷兵不少的情況下，期待陣中其他年輕球員能跳出來。