俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭引發外界對中國武力攻打台灣的聯想與擔憂，美國最高將領、參謀首長聯席會主席米利（Mark Milley）在國會聽證會上就台海安全問題答覆說，要阻遏中國進犯台灣就必須確保中國知道，台灣是一個難以攻佔的目標。

據《美國之音》報導，俄羅斯入侵烏克蘭讓美國國會聽證會多位議員關注台海安全問題，美參謀聯席會議主席米利就如何協助台灣阻遏解放軍的攻擊答覆說，對中國最好的威懾就是「確保中國知道，如果他們要攻打台灣，那會是一個非常、非常難以攻佔的目標」。

米利說，美國有必要協助台灣自我防禦，不過「對台灣最好的防禦就是由台灣人自己做。我們當然可以協助他們，例如就像在烏克蘭做的一樣。這其中有許多教訓中國也在非常認真看待。」

如果中國近期內攻打台灣結果會如何？美國喬治梅森大學安全研究中心副主任亨澤克(Michael Hunzeker)在受訪時表示，要抵擋解放軍的侵犯，台灣有3個急迫性的工作要努力解決，首先最緊迫的就是糧食、油料和武器彈藥戰備儲存，因為封鎖台灣是可以預見的，但台灣是一個島嶼，不像烏克蘭一樣在陸上接壤其他國家，美國或其他盟友無法像對烏克蘭一樣從邊境提供武器設備，一旦解放軍對台灣實施海上封鎖，台灣現有儲備能支撐多久是一個問題。

其次，亨澤克認為台灣急需加強地面防禦，因為即便中國會從空中轟炸開始攻擊行動，但要佔領最終還是要回到陸地戰，中共看到俄羅斯無法在烏克蘭速戰速決後可能得到的結論是，要攻打台灣必須比俄羅斯發動規模更大、火力更強的攻擊，因此也會更加暴力。

從美軍陸戰隊退役的亨澤克說，第3，台灣必須儘快加強的是公民防禦，因為中國統一台灣的目標是不變的，因此所有台灣人民都必須為可能發生的戰爭做好準備，以便解放軍的攻擊一開始，所有都知道應該有何行動。

亨澤克說，由於烏克蘭戰爭仍然在進行中，要說美國、台灣或中國解放軍能從這場戰爭得到什麼教訓或許為時尚早，必須經過一段時間的仔細分析後才可能得到一些初步結論。不過台灣應該加強不對稱作戰能力的主張，可以從烏克蘭大量使用標槍、無人機等不對稱武器的成果得到支持。

但他也提醒說，烏克蘭的做法有效還可能涉及其他因素，例如俄羅斯軍隊是否真的實力太弱，而且中國也很有可能從其中得到完全相反的教訓，例如認為在武力犯台時，美國的反應會如同對烏克蘭一樣。他相信中國認為美國會介入，但有可能像烏克蘭一樣是非軍事性的，例如後方支持、提供資源、帶頭經濟制裁，如果這樣，中共可能會認為這樣的代價是付得起的。

亨澤克認為，要抵禦解放軍的侵略，美國加強對台灣的軍事協助非常重要，但台灣自己的作為才是重要關鍵。在最近的一場由美國海軍分析中心（CAN）兵棋推演中就分析了4個中國武力犯台可能出現的不同場景，各種不同場景的兵推結果顯示，如果北京在2030年做出攻打台灣的決定，不同作戰準備可能為戰爭帶來完全不同結果。