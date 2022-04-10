台電2022年「活力塔山 點亮金門」敦親睦鄰自行車活動明（4／11）起至4／15開放網路報名，免繳報名費，人數為500名。

台電說明，這項邁入第7年的活動預訂於5／28(星期六) 7：30-11：30進行，報名網址將於明（4／11）8時30分公告於「塔山發電廠臉書粉絲專頁」，每次以報2名為限，重複報名者將失去報名資格；每日16：00後可查詢資料是否登錄完成。超額者暫列候補，候補者可於5／13查詢最終報名結果。

報名者須提供姓名、身分證字號與出生年月日等資料，因今年度路況較特殊將經過戰備道，10歲以下報名者恕不受理。參加者自備自行車及安全帽，未戴安全帽者禁止騎乘，全程參與者發給餐盒及紀念品。

台電表示，因應新冠肺炎疫情，參加者應注意自身防疫措施並自主健康管理。活動亦遵循中央的戶外活動防疫指引及管制措施。若因疫情影響或政策變更導致活動取消或延期，將發布新聞稿周知，不另行個別通知。

預定活動路線如下：金門文化園區→洋山淨水廠→洋山海堤→西園→述美國小→官澳海堤→三角堡→官澳風獅爺→古多利咖啡(休息站)→山西→五虎山→車棧道→楓香林→后扁風機→碧山睿友學校(休息站)→陽瞿老街(金東戲院)→汶浦水岸(榮湖)→金沙水庫(東美亭)→金門文化園區，全程約22公里。聯絡電話：323053轉1101鍾小姐。