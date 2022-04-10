農曆3月15日保生大帝誕辰，台中市北區元保宮10日舉行為期6天5夜、「保生大帝1044歲聖誕千秋遶境」活動，預計4月15日下午5時回駕安座。昨日廟方依循古禮參拜，點燃威震四方的起馬炮後，保生大帝隨即起駕，由禮生著長袍騎白馬帶領陣頭，帶領隨行信眾出發。
今年起駕儀式由元保宮主委賴信雄擔任主祭官；賴信雄說，元保宮每年的遶境活動均受到廣大信徒的歡迎，今年一樣有特色陣頭跟著遶境，出巡神轎包括，開路鼓、頭燈、五營旗、大旗、4大元帥及涼傘，醒獅團、龍陣、官將首、蜈蚣鼓…等陣頭表演，傳承古禮。
賴信雄指出，大道公廟迄今已有231年歷史，是地方重要信仰中心，主祀「醫神」保生大帝，適逢疫情升溫，遶境中區、西區、北區、北屯區、增加南屯區等，包含10日後龍仔、11日麻園頭、12日邱厝仔、13日三十張犁、14日二分埔、15日賴厝廍、淡溝仔，15日元保宮。
廟方提醒，民眾接種3劑疫苗憑識別證才可參加遶境，全程不鑽轎底、不搶轎，提供盒裝餐點，避免群聚休憩，務必配合戴口罩、實聯制、量體溫、酒精消毒等防疫規定，並安裝「台灣社交距離APP」即時獲得COVID-19確診者足跡訊息，方便後續疫調與通知。
元保宮今年仍以環保禮炮車代替傳統鞭炮及沖天炮，注入環保永續的綠色宗教概念。轄區市警第二分局為避免遶境隊伍造成市區車流阻塞，當天規劃相關勤務作為，加派警力進行周邊交通指揮疏導。
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