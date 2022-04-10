國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，被國民黨祕書長黃健庭稱地方認為他很弱，並在黨內引發提名風波。不過，輿情網站「TPOC台灣議題研究中心」分析羅和同黨立委魯明哲、呂玉玲、萬美玲之間的網路聲量差異後指出，羅智強的深藍形象鮮明，恐不利於爭取中間選票。

「TPOC台灣議題研究中心」透過「QuickseeK快析輿情資料庫」分析去年10月至今年3月底間，羅智強與魯明哲、呂玉玲、萬美玲的網路聲量，結果顯示，雖然羅智強的聲量占4人整體聲量的95％，但若從聲量結構分析，羅智強的聲量主要來自於個人臉書粉專，占比達85%，但在非同溫層頻道的聲量來源卻只有10.84%，顯示羅智強的總體聲量雖然很高，但卻跨不出同溫層。

「TPOC台灣議題研究中心」指出，魯明哲、呂玉玲、萬美玲三人各自在非同溫層頻道都有超過3成的聲量，雖然整體聲量不敵羅智強，但卻在打入「非藍」族群時更有優勢。

同時，「TPOC台灣議題研究中心」發現，羅智強過去半年聲量最高的話題當中，除了他是否參選桃園市長的消息，還包括宣傳四大公投、台灣基進前立委陳柏惟罷免案、公投綁大選辯論、民進黨立委高嘉瑜前男友林秉樞家暴案等等。同時，羅智強的「希望公車」也是其話題排行榜的前10名之一，且也在社群上也吸引大量藍粉分享和留言支持。

「TPOC台灣議題研究中心」分析，羅智強給外界的印象與支持者輪廓已經定型，他深獲鐵藍族群喜愛，但目前也只有深藍群眾愛他。同時，羅過去並沒有耕耘桃園的經驗，突然宣布空降參選，除了在黨內和地方上引發風波，更因其深藍形象鮮明，雖擁有高網路聲量，但恐難爭取中間選票，在空戰和陸戰方面並沒有顯著的優勢。