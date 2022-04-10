「白狼」張安樂帶人欲接大甲媽鑾轎，與彰化警爆發衝突。（吳建輝攝）

大甲媽祖繞境9日晚間進入彰化，統促黨總裁「白狼」張安樂帶人想闖管制區與警方爆發衝突，彰化警逮捕6名滋事分子，其中2人未成年送彰化地院少年法庭審理，其餘4人則依刑法妨害公務及妨害秩序等罪，移送彰化地檢署複訊，檢方訊後諭令10萬元到3萬元不等金額交保。檢方後續還將傳喚張安樂及相關人士到案，釐清案情。

大甲媽祖繞境8日起駕，9日晚間進入彰化，大約在8點半左右，中華統一促進黨總裁張安樂率領統促黨員想要接轎被警方擋下，雙方爆發好幾波推擠衝突，現場棍棒、瓶罐、辣椒水齊飛，造成3名警員受傷，彰化警逮捕共6名滋事份子。

彰化檢方指出，被逮捕6人中，有2人因未成年送彰化地院少年法庭審理，其餘4人則依刑法妨害公務及妨害秩序等罪，移送彰化地檢署複訊，檢察官訊後諭令以新台幣10萬元到3萬元不等金額交保。

檢方表示，由於涉嫌大甲媽搶轎衝突的人，除張安樂外還有他人，檢察官將一併傳喚張安樂及相關人士到案，以釐清案情。