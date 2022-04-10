這款男友真不給力！原PO與一群國中同學好友相約連假出遊，大夥在餐廳吃合菜時，其中一位同學的女友是名高中老師，大夥吃到一半時，這位女老師竟出言不遜，不僅虧體型高壯男同學「吃太少」，還大虧原PO賓士車是用租的，甚至質疑原PO女友在「做酒店小姐」，氣的原PO律師女友潑飲料，丟名片要告這名「白目女老師」。

「Dcard」論壇有名男子匿名發文，他表示和幾位國中同學好有約好連假出遊，一夥人到餐廳吃合菜時，某同學女友台大碩士畢業，也是高中老師，該名女老師見其中有位體型壯碩男生，吃的比較少，女老師便開口虧這位壯男「幹嘛要假裝食量小，你們班上的矮子(指原PO)都吃得比你多」，甚至砲火還指向他表示「喂！矮子，你開賓士載女友，該不會是打腫臉充胖子吧」，賓士用租的，再去酒店找小姐，假裝有女友。

有名正妹參加男友出遊活動，席間有位女老師虧她「做八大」，讓她氣得丟律師名片喊告。（翻攝自Dcard）

原PO有技巧的回應女老師「妳沒看過我吃80盎司的牛排英姿吧」，其他同學也附和開始轉移話題，聊起他要不要去鍛煉後參加大胃王比賽，不料，該名女老師炮火轉向他的律師女友「是在禮服店還是便服店，怎麽年紀不小了，還在作八大」，律師女友不滿被侮辱瞬間爆氣，飲料就往女老師臉上潑去，女老師也不堪示弱回應「做八大還怕被講」，律師女友便丟出名片，表明自己是律師，要女老師準備跑法院。

尷尬的現場讓原PO要女老師男友趕緊將人帶離開，他也向律師女友表示不要提告，免得同學以後相見尷尬，也向女友安慰表示「哪有人被流浪狗咬，也去反咬流浪狗的，一腳踹開就算了，妳還拿飲料潑她，也不太有風度」。

文章一出，網友紛紛表示「你怎麼會叫你女友不要告啊」、「重點身為男友的你，一句話都沒幫女朋友說話」、「你是真的不夠罩耶」、「幹嘛阻止，那種人活該被告」、「放她告，也放她走，太瞎了有你這種男友」、「誠心建議律師女孩放生這種沒肩膀的男人」；不過，另外也有網友質疑文章內容的真實度，認為不熟悉的對方就直指「做八大」，甚至女老師男友竟然一句話都不敢吭。