台灣疫情不斷升溫中，確診數屢創新高，甚至燒到總統府。針對「印度神童」阿南德曾點名台灣在4月4日及4月13日這兩天可能會有「災難」發生，資深媒體人黃暐瀚對此表示，不是不相信阿南德，而是不要對號入座。

黃暐瀚10日在政論節目《新聞大白話》中表示，他不是不相信阿南德，而是不要對號入座。4月4日台灣有133人確診，比起前一天及後一天是最低的，不管Omicron、變異變種XE、BA.2，傳染力已經可以突破打兩劑、三劑疫苗，而致死率是大大降低。

黃暐瀚接著表示，與香港、韓國對比，香港一天7萬人確診，韓國則是一天60幾萬人；若依照韓國的比例，台灣一天要30萬人確診，才會跟韓國一樣。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增431例本土個案，而各縣市分布情況，以新北市最多有143例、台北67例、桃園45例、屏東也超車，有31例，基隆則有28例，另外，高雄、台南、宜蘭、新竹等18個縣市也都出現個案。