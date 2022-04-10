台灣20歲「夜市球王」曾俊欣10日在西班牙莫夕亞站ATP男網挑戰賽冠軍戰當中，輕鬆以6比4、6比1擊敗大會第一種子斯洛伐克選手貢波斯奪冠，除了創下紅土賽場5連勝，也是他生涯第3座挑戰賽冠軍，目前他本周的男單世界排名來到第140名，下周有望再次提升。