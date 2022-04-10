台北市最新足跡曝光。（北市衛生局提供）

台北市最新足跡曝光。（北市衛生局提供）

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台北市最新足跡曝光。（北市衛生局提供）

台北市最新足跡曝光。（北市衛生局提供）

台北市一口氣公布10例足跡，其中有5例連續8天到過同一家早餐店，很有可能個案間彼此認識。此外，還有按摩會館相關2例、KTV相關1例。

案27234、27462、27463、27464、27465這5人都和早餐店群聚有關，從4月2日到9日都在萬家堡早餐店，從清晨4點到下午3點。

案26414、26426則是按摩會館相關；案26528是KTV相關，其他個案的足跡還包括晴光市場、北投好市多、敦化SOGO等地。