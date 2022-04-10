大S（徐熙媛）和汪小菲離婚後，前婆婆張蘭照常開直播帶貨，近日她爆料因為疫情關係，汪小菲有4家店倒閉，每個月損失2百萬人民幣（約台幣910萬），但沒有資遣任一名員工。而汪小菲面對這些煩心的事，今（10日）凌晨被拍到在酒吧小酌，被陸媒指「藉酒消愁」。

張蘭7日剛過64歲生日，儘管步入應享清福的年紀，她仍每天親自開直播推銷自家產品，令部分網友心疼，對此張蘭面露疲憊地表示，每家店的整個月開銷約100萬人民幣（454萬元台幣），現在他們有18家店，「事業剛起步，每天一開眼，就想著差1800萬（約8170萬台幣）」。

張蘭說汪小菲的事業每個月損失2百萬人民幣（約台幣910萬）。（圖／張蘭抖音）

張蘭更透露新冠肺炎肆虐的關係，上海已有4家店將關門大吉，每個月都虧錢2百萬人民幣（約台幣910萬），但汪小菲堅持不縮編且照常發薪資，還親自替員工搶購雞蛋和牛奶；說到這裡，張蘭正面向酸民嗆聲：「你們幹什麼了？！沒事撒泡尿照照自己吧！你這樣的小黑粉想喝（牛奶）都喝不上！」

汪小菲離婚後，除了面對前妻大S火速改嫁，還得在疫情中硬撐起餐飲王國，今（10日）他被陸媒拍到現身某家酒吧，畫面中，汪小菲穿著黑色西裝，從酒吧門口走出來後，伸手向朋友道別便獨自返家，可以看到他步伐穩重，沒有喝太多，但孤單的身影被陸媒下標「借酒澆愁」。

汪小菲10日凌晨獨自喝酒。（圖／微博）

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