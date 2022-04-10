烏克蘭經濟部長史維里登科（Yulia Svyrydenko）推文表示，已禁止從俄羅斯進口所有商品，並呼籲其他國家跟進，以對莫斯科當局實施更嚴厲制。此外英國首相強生9日意外造訪烏克蘭首都基輔，除了會晤該國總統澤倫斯基，還宣布將提供烏國價值1億英鎊的軍事裝備。