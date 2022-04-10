法國總統大選首輪投票已在周日展開，投票時間從當地時間早上8點開始、直到傍晚6點（台北時間周一凌晨兩點）結束，之後出口民調將會立即發布投票結果。由於這次極右派候選人雷朋支持率急升，也讓現任總統馬克宏連任岌岌可危。先前民調指出，許多選民仍不確定要把票投給誰，此外投票率也恐將比以往低，都為這次選舉增添不確定性。