歷經數周政治動盪，巴基斯坦國會通過總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的不信任案投票，並決議周一將選出新總理。過去曾擔任總理、目前是回教聯盟納瓦茲派（Pakistan Muslim League-Nawaz, PML-N）領導人的夏立夫，可望當選成為下一任總理。巴基斯坦民主脆弱，至今沒有任何一位總理能做完五年任期，至於伊姆蘭汗更是首位遭罷免下台的總理。