生產電動車鋰電池的關鍵原料鋰金屬，近年來價格節節飆漲，成本之高連電動車龍頭特斯拉（Tesla）都難以招架。特斯拉執行長穆斯克發推文透露，特斯拉有意直接跨足鋰礦業務，自行大規模開採精煉。

穆斯克推文寫道：「鋰價漲到這個地步實在太瘋狂！除非成本問題改善，特斯拉可能真的要直接大舉進入鋰礦開採與精煉領域。鋰元素幾乎遍布整個地球，本身沒有短缺問題，但提取╱精煉的速度不夠快。」

創辦特斯拉和太空探索公司（SpaceX）的全球首富穆斯克，係因一條推文做了上述回應。這條推文列出最近20年每噸鋰礦的平均價格，反映出自去年以來鋰價飆漲的態勢。根據調研機構Benchmark Mineral Intelligence資料，去年一整年，鋰礦成本大漲超過480％。

美國內政部轄下的美國地質調查局（U.S. Geological Survey）指出，美國境內確實四處都蘊藏鋰礦。

鋰金屬是生產電動車電池不可或缺的元素，主要是鋰金屬重量極輕，為世上最輕的金屬，也是密度最小的固體元素。這意味用鋰製成的電池，功率重量比（power-to-weight ratio）高，在處理運輸效能上具舉足輕重地位。

穆斯克上周五的推文透露出，為了解決鋰金屬成本問題，特斯拉動起自己來開採的念頭，事實上那並非他第一次提出這樣的想法。《財富》雜誌曾引述熟悉內情人士報導，特斯拉收購鋰礦公司的希望落空後，2020年設法取得內華達州的鋰礦開採權。

根據《澳洲金融評論報》（Australian Financial Review）報導，瑞銀集團（UBS）將今年的鋰價預測上調17％，來到每噸4,485美元。澳洲鋰礦商Allkem則預測，2021到2022年的電動車需求成長63％。