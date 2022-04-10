國內新冠肺炎今（10）日新增431例本土確診，其中新北市143例最多，有國立台北大學學生在Dcard論壇指出，三峽校區疫情尚未和緩，但校方仍宣布明（11）日將恢復實體授課，讓許多學生憂心染疫風險，也怕影響家人被匡列造成不便，不明白校方為何堅持實體授課。

北大學生在Dcard發文表示，看著三峽的疫情燒不盡，內心實在頗為憂慮，雖然目前確診者多為輕症，但三峽校區疫情較為嚴重，加上不少師生要從雙北、桃園通勤到校，除了自身有感染風險，單單被匡列就會造成周遭人的不便，無法正常生活，甚至威脅到保護力較低的小孩及老人家。

北大學生也指出，學校上周累計3人確診，校方原本通知學生會上周五要開防疫會議，但最後並未舉行就宣布11日起恢復實體授課，認為師生憂慮被校方忽視，明天恢復到校上課被匡列隔離或染疫的風險相當高，不解校方為何要恢復實體授課。貼文也獲得許多北大學生推文認同。

台北大學8日公告，當日接獲通報新增2名學生確診，經查皆為連假期間染疫，無校園活動足跡，4/11（週一）恢復實體上課。提醒全校教職員工生接獲隔離通知，務必遵守政府相關規定進行隔離，並通知校方，另於自主健康管理期間請勿入校辦公或上課。

根據新北市教育局今指出，三峽區某國小疫情延伸個案部分，10日統計停課受影響學校維持5校1園，包括3國小、1國中、1高中、1所幼兒園，今共新增1師6生共7名確診。