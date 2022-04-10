採收工人很多都是阿嬤級的。（劉秀芬攝）

農場舉辦食農課程，讓遊客體驗採果。（劉秀芬攝）

農場與果醬男孩林韡勳(前)合作，舉辦體驗課程。(陳柏璋提供／劉秀芬台南傳真)

台南神農陳坤生於柳營、鹽水區種植桑葚30多年，主打有機無毒，主要製成果汁、果醬、果醋加工品，解決鮮果保存不易銷售問題；近年來農二代陳柏璋接手經營，推廣外銷市場頗有收獲，但他也說，因人口老化，採收工人難請，桑葚一天三熟，來不及採就掉到地上，非常可惜。

陳柏璋的父親陳坤生，是最早進駐太康有機農場的農友之一，創立陳稼莊有機果園，種植桑葚年代可能比下營區還早，而且以有機無毒方式栽培，在下營桑葚栽種面積逐年減少時，陳柏璋家的桑葚面積反而愈種愈多，目前有12多公頃。

為克服桑葚鮮果保存不易問題，陳坤生很早就走加工成果汁、果醬、果醋販售市場，並主打有機通路，陳家產品品牌在市場占有一席之地，種植面積也逐年增加。近年受疫情影響，民眾節省不必要開支，售價較高的有機產品銷量也受影響，業績掉了1成多。

陳柏璋說，種植桑葚最費工的就是採收期，現在正是桑葚成熟期，桑葚一天三熟，他們只採黑色成熟果實，以其中一區4公頃的桑葚來說，1個月的產季需要30人，才能把4公頃桑葚採7回，來不及採就掉到地上，非常可惜。

因為農村人口老化，可以看到果園裡都是70、80歲的阿嬤，佝僂著身體在採收，再緩慢抱著一桶桶果實倒到集中箱，雙手被果汁染成紫黑色。阿嬤笑著說，回去在洗手水中加一點漂白水，手就可以洗得乾乾淨淨。

陳柏璋說，因為工人難請，目前栽種10多公頃人力已是極限，今年採收工人還沒找齊，缺工問題不解決，很難擴大生產面積。

陳柏璋也曾想過要聘請農業外展移工，但因農場已有聘請固定工人，農忙還是有大小季之分，無法每日都有足夠工作讓移工來做，還是找季節工較方便；此外，移工住宿、管理，對小農場也是一個棘手問題，因此目前也只能請多少人做多少事，擴產的話，考慮找對有機無毒農法志同道合農友契作。