中職啦啦隊「Rakuten Girls」正妹林襄擁有E級魔鬼身材，去(2021)年2月才加入球團她甜美火辣兼具，人氣攀升迅速為新一代啦啦隊女神代表。林襄推出的首本實體寫真書《與你襄遇》大獲好評，如今她打鐵趁熱推出了續集《與你襄愛》，日前曾曬出一組封面候選照，其中綠色薄紗比基尼最受粉絲歡迎，但她自己卻更喜歡白色倒UU加臉部特寫；昨(9日)她PO出低胸開腿辣照，透露這個「跟粉絲喜好不同」的日常煩惱。

林襄因政壇明星臉而有「兇版黃捷」之稱，她昨(9日)在IG曬出一組最新辣照，寫道：「日常煩惱：選封面。封面問了大概100人都選第一張，但是我喜歡第二張，有人跟我一樣嗎？」，想得到共鳴知音的回應。只見她身穿黑色風衣外套及長筒靴，內搭灰棕色低胸洋裝，下身神秘地帶若隱若現，洩出的雪白UU及開腿絕對領域都性感破表。

當時她請「襄民」粉絲留言選出最喜歡的一張，包括：A. 綠，B. 特寫，C. 藍，D. 葡萄。第一張是穿著上身薄紗的綠色比基尼，對著鏡頭眨一隻眼電力十足，獲得最多網友青睞；第二張「特寫」是白色內衣風，酒窩甜笑、性感鎖骨及超深事業線都很吸睛，林襄本人比較屬意這一張。

粉絲本來最喜歡綠色比基尼，但林襄告白她喜歡特寫(右圖)。（圖／取自林襄IG）

網友再次回饋意見：楊曉帆說：「我都喜歡欸欸欸」、泥泥學姐：「第二張眼神超讚」、元元：「我選2或3」；其他粉絲表示：「1、4」、「我愛最後一張」、「第二張+1」、「我是第二張」、「第二張有貓咪的感覺」、「2 表情還滿有戲 ，好看」、「襄喜歡哪張就選哪張，每張都喜歡」、「選2的話，外套只能穿一半，純配色」、「小孩子才選，我全部都愛」，看來林襄的「表白」讓許多粉絲跳出來附議支持了。

林襄寫真續集《與你襄愛》封面候選照，也有人喜歡藍(左圖)或葡萄(右圖)。（圖／取自林襄IG）

林襄的寫真書有各種不同風格，但不變的是火辣身材都遮不住，凹凸有致的火辣身材，性感指數破表，去年推出數位版，不僅奪得暢銷榜Top1，也是首度闖入銷售冠軍的寫真集，今年年初再推出實體版，預購也幾乎被搶光，緊急再版仍供不應求，人氣相當旺。