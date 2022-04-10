屏東縣長潘孟安為高雄前金新興苓雅參選人湯詠瑜輔選。（柯宗緯翻攝）

屏東縣長潘孟安下午也抽空幫現任三民區何權峰議員、旗鼓鹽簡煥宗議員在博愛、大順路口拜票。（柯宗緯翻攝）

民進黨高雄市議員民調初選明起登場，每日10點將公開抽籤決定當天電話民調執行區域。今黃金周末，各陣營再卯足全力衝刺，屏東縣長潘孟安到高雄為「邁向過半大聯盟」成員陳慶鴻、湯詠瑜2名新人輔選，另再幫現任議員何權峰、簡煥宗站路口，全力催票。

潘孟安提到，昨到今天所幫忙聲援的每位成員都具有豐富的專業經驗，尤其新參選人已具有老將的資歷，這不是一般新人有的特質，但新人缺乏知名度，沒有資源做宣傳，所以非常願意將自己的名氣與優秀的參選人共享，希望在最後一天可以拚搏的時間，盡量協助優秀的後進。

潘孟安指出，年紀跟外貌無法為地方帶來建樹，有真正服務經驗的人才能帶給選民福祉，陳慶鴻在大岡山深耕十年了，這十年慶鴻在立委邱志偉辦公室從基層做到主任，讓他想起過去自己也是從基層一路服務至今，希望他繼續秉持著熱情，繼續當一個有資深幕僚的沉穩以及新人拚勁的公僕，通過初選來進入市議會，「讓中央有邱志偉，地方有陳慶鴻」，共同為高雄付出。

大岡山市議員參選人陳慶鴻表示，在選前到數幾個小時，非常感謝潘縣長從屏東遠道而來替他拉抬人氣，到明天開始就要初選了，這十年大大小小每個選服、會勘、公聽會都親力親為，大岡山的鄉親對自己十分熟悉，接下來即將面臨選民的驗收，相信十年服務大家都看在眼裡，會做出最聰明的決定。

潘孟安提到，高雄前金新興苓雅是商業繁華之處，湯詠瑜是這一區唯一的律師參選人，也是全台唯一的台美雙律師參選人，擁有國際法律談判經驗，這麼優秀的新人若是當選，一定可以為地方提供專業的法律服務，做最佳的「市民辯護人」。

前新苓市議員參選人湯詠瑜表示，面臨對手鋪天蓋地的電視、看板廣告圍攻，儘管是一場不對等的初選，自己的態度始終像名字一樣－「勇於」面對，唯有如此，未來才能「勇於」幫市民在議會爭取「最佳利益」。

潘孟安下午也抽空幫現任三民區何權峰議員、旗鼓鹽簡煥宗議員在博愛、大順路口拜票時表示，這兩位現任的議員十分優秀，尤其高屏生活圈的情況下，高雄、屏東雙邊的建設都息息相關，在任職議員期間，很多相關的服務請託案件及兩縣市的協調都有透過這兩位優秀年輕議員幫助，為國家惜才，為此特來幫忙這兩位具戰鬥力的年輕人站台。