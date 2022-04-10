倫敦鉑金和鈀金市場（LPPM）8日宣布把兩家俄羅斯重要的金屬冶煉廠，從其冶煉廠認證名單中剔除，使其冶煉出來的鈀金與鉑金，不能在倫敦和蘇黎世等重要的貴金屬市場交易，供應短缺憂慮刺激這兩大貴金屬價格應聲大漲。

紐約鈀金近月期貨價8日盤中每盎司最高飆漲逾10％報2,465美元，終場上漲9％收2,423美元。鉑金近月期貨價盤中最高報上漲逾3％報988.7美元，終場上漲近2％收975.5美元。

俄國入侵烏克蘭而招致西方愈來愈嚴厲的制裁，LPPM的舉動反映西方進一步在國際市場封殺俄國原物料出口。

LPPM宣布把俄羅斯JSC Gulidov Krasnoyarsk和JSC Prioksky兩大冶煉有色金屬工廠，從其冶煉廠供應商的名單中剔除在外。兩者在8日當天或以前生產的鈀金與鉑金仍然可以買賣，但之後所生產的將被禁止在市場上交易。

這兩家冶煉廠均為俄國政府擁有，在遭LPPM除名後，都沒有立即做出回應。

俄國是全球重要的鈀金與鉑金出口國，這兩種貴金屬是汽車業用來製造降低碳排放的觸媒轉換器主要材料，其中鈀金為汽車業主要選用材料。鉑金則在珠寶業占一席之地。